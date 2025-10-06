Musica Francesca Michielin 30 anni all’Arena di Verona

Francesca Michielin ha acceso l'Arena di Verona. 10mila spettatori per il suo live "Tutto in una notte". Servizio di Barbara Masulli TG2000.

Francesca Michielin live all'Arena per la sua "follia collettiva" - La sera di sabato 4 ottobre l'Arena di Verona ha ospitato il live di Francesca Michielin, la sua "follia collettiva" che ha superato i confini del classico concerto, regalando ...

Francesca Michielin festeggia i 30 anni con un grande concerto: «La nostra società rifiuta il dolore e la fragilità, ma noi abbiamo bisogno di recuperare queste imperfezioni» - Dal rene ricamato sul vestito al pensiero rivolto a Gaza, una serata che ha unito spettacolo, vita e impegno civile, insieme a tanti ospiti e a oltre 10 mila spettatori all'Arena di Verona ...