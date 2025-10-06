Musetti vince il derby con Darderi a Shanghai adesso la sfida decisiva per le Atp Finals | Sì sarà importantissima per andare a Torino
Lorenzo Musetti batte Luciano Darderi nel derby di terzo turno nel Masters 1000 a Shanghai ( si è ritirato invece Jannik Sinner ) e si qualifica per gli ottavi di finale, dove sfiderà Felix Auger-Aliassime in quello che è un vero e proprio spareggio per le Atp Finals. Il carrarino ha vinto in due set, con i parziali di 7-5, 7-6, in due ore e otto minuti di gioco, in un match combattutissimo e giocato bene da Darderi su una superficie non “sua”. Dopo una stagione estiva negativa, Musetti adesso sta vivendo un buon momento – a eccezione del ritiro contro Tien a Pechino – e vede avvicinarsi sempre di più la qualificazione alle Atp Finals. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: musetti - vince
Sinner-Musetti, quarti di finale degli Us Open: chi vince incontra Auger-Aliassime. A breve i due giocatori in campo Diretta
Musetti esce di scena dal Masters 1000 di Toronto: Michelsen vince 3-6, 7-6, 6-4
Delusione Musetti a Toronto: out ai sedicesimi. Vince il primo set, poi Michelsen rimonta
Lorenzo Musetti vince il derby di Shanghai. Agli ottavi affronterà Auger-Aliassime. @BMWItalia - X Vai su X
? Il nuovo Sinner vince con facilità, Musetti batte Comesana e lo spia Vai su Facebook
Musetti-Darderi 7-5, 7-6: il toscano vince il derby azzurro e accede agli ottavi a Shanghai - Jannik Sinner ha abbandonato il Masters 1000 di Shanghai ma un italiano sicuramente raggiungerà gli ottavi di finale: infatti lunedì andrà in scena il derby azzurro ... Come scrive ilmessaggero.it
A Shanghai Musetti vince il derby con Darderi e va agli ottavi - Lorenzo Musetti ha battuto Luciano Darderi ed è approdato agli ottavi di finale del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo torneo Atp 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9. Segnala laprovinciacr.it