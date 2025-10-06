Musetti vince il derby con Darderi a Shanghai adesso la sfida decisiva per le Atp Finals | Sì sarà importantissima per andare a Torino

Lorenzo Musetti batte Luciano Darderi nel derby di terzo turno nel Masters 1000 a Shanghai ( si è ritirato invece Jannik Sinner ) e si qualifica per gli ottavi di finale, dove sfiderà Felix Auger-Aliassime in quello che è un vero e proprio spareggio per le Atp Finals. Il carrarino ha vinto in due set, con i parziali di 7-5, 7-6, in due ore e otto minuti di gioco, in un match combattutissimo e giocato bene da Darderi su una superficie non “sua”. Dopo una stagione estiva negativa, Musetti adesso sta vivendo un buon momento – a eccezione del ritiro contro Tien a Pechino – e vede avvicinarsi sempre di più la qualificazione alle Atp Finals. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

