Musetti supera Darderi a Shanghai e vola agli ottavi Sinner stop senza preoccupazioni

Sportface.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il toscano batte in due set l’italo-argentino e avanza al “Rolex Masters 1000”. Per Jannik rientro a Montecarlo dopo i crampi, nessun allarme sulle sue condizioni. Lorenzo Musetti vince il derby azzurro contro Luciano Darderi e si qualifica per gli ottavi di finale del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Masters 1000 della stagione con montepremi da 9,1 milioni di dollari. Il numero 9 del mondo ha superato l’italo-argentino, attuale n.29 del ranking, con il punteggio di 7-5 7-6(1). Una vittoria preziosa che lo porta all’ottavo posto della classifica ATP e lo avvicina al traguardo Finals di Torino. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musetti - supera

Sinner batte Kopriva allo Us Open: vittoria in tre set. Musetti supera Perricard e va al secondo turno. Ko Arnaldi

Musetti supera Perricard con carattere e avanza al secondo turno dello US Open

Sinner supera Bublik con un triplo 6-1 ed è derby con Musetti: “Sarà una partita speciale”

musetti supera darderi shanghaiMusetti supera Darderi a Shanghai e vola agli ottavi. Sinner, stop senza preoccupazioni - Musetti supera Darderi a Shanghai e vola agli ottavi. Scrive sportface.it

musetti supera darderi shanghaiShanghai, Musetti batte caldo e Darderi: ora contro Auger-Aliassime si gioca il match point per le ATP Finals - Musetti supera il caldo estremo di Shanghai e la fatica e batte Darderi volando agli ottavi con Auger- Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Musetti Supera Darderi Shanghai