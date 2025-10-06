Musetti spiega quanto è duro giocare a Shanghai | Dopo 40 minuti ti sembra di aver fatto la doccia

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le condizioni nelle quali i tennisti giocano a Shanghai sono davvero complicatissimi. In sette si sono ritirati, compreso Jannik Sinner. Musetti dopo il successo con Darderi ha parlato delle sue difficoltà: "Non ho cambiato mai così tante magliette in vita mia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musetti - spiega

Lorenzo Musetti: “Cobolli il miglior amico nel circuito, un finale agrodolce”. E poi spiega il rovescio a una mano

musetti spiega 232 duroLorenzo Musetti spiega quanto &#232; duro l’ATP Shanghai: “Dopo 40 minuti ti sembra di aver fatto la doccia” - Una partita intensa, vinta sul filo da Musetti che in Cina sa di avere una chance notevolissima per scalare il ranking della classifica, le prospettive potrebbero essere clamorose. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Musetti Spiega 232 Duro