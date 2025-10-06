Musetti spiega quanto è duro giocare a Shanghai | Dopo 40 minuti ti sembra di aver fatto la doccia
Le condizioni nelle quali i tennisti giocano a Shanghai sono davvero complicatissimi. In sette si sono ritirati, compreso Jannik Sinner. Musetti dopo il successo con Darderi ha parlato delle sue difficoltà: "Non ho cambiato mai così tante magliette in vita mia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lorenzo Musetti: “Cobolli il miglior amico nel circuito, un finale agrodolce”. E poi spiega il rovescio a una mano
«Sta ca… di tosse dei cinesi», Musetti perde le staffe ma poi si scusa Il tennista azzurro protagonista di una gaffe. Poi sui social la spiegazione: «Ero solo frustrato» https://lasicilia.it/sport/sta-ca-di-tosse-dei-cinesi-musetti-perde-le-staffe-ma-poi-si-scusa-26250 - X Vai su X
Attimi di paura a Shangai, Comesana si sente male: Lorenzo Musetti lo soccorre – Cosa è successo Vai su Facebook
