Musetti obiettivo Torino A Shanghai batte Darderi e approda agli ottavi
AGI - Lorenzo Musetti ha battuto Luciano Darderi ed è approdato agli ottavi di finale del " Rolex Shanghai Masters ", il penultimo torneo ATP 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Il tennista toscano, numero 9 del mondo e ottavo favorito del seeding, ha sconfitto l'italo-argentino, 29 del ranking ATP e 26esima forza del tabellone, con il punteggio di 7-5 7-6 (1). Vittoria importante per Musetti, che a breve salirà di un posto nella classifica mondiale, andando all'ottavo gradino del ranking ATP, e che conquista altri punti preziosi in chiave qualificazione alle Finals di Torino. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: musetti - obiettivo
Verso le Atp Finals, il grande obiettivo di Musetti: la classifica Race, gli avversari più vicini e i tornei che decideranno la qualificazione
Musetti sta meglio: proverà ad esserci a Shanghai, ma senza rischiare. L'obiettivo sono le Finals
Oggi Jannik Sinner apre il suo percorso al Masters 1000 di Shanghai sfidando il tedesco Daniel Altmaier, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Prima di lui scenderanno in campo Musetti, Darderi e Arnaldi Vai su Facebook
Musetti sta meglio: proverà ad esserci a Shanghai, ma senza rischiare. L'obiettivo sono le Finals - X Vai su X
Tennis: Musetti, 'ora con Aliassime partita chiave per Finals' - "Queste partite sono fondamentali per qualificarmi alle Finals di Torino, per me un obiettivo importante: e la prossima sfida con Auger Aliassime, che e' nono in classifica Finals dietro di me, sara' ... Lo riporta ansa.it
LIVE Musetti-Darderi 7-5, 5-5, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: due ore di grande tennis, soluzione ancora da rivelare! - 15 Fortunata la risposta di dritto stretta e sulla riga di Darderi, che dà il 99% del punto a Luciano. Riporta oasport.it