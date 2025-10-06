AGI - Lorenzo Musetti ha battuto Luciano Darderi ed è approdato agli ottavi di finale del " Rolex Shanghai Masters ", il penultimo torneo ATP 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Il tennista toscano, numero 9 del mondo e ottavo favorito del seeding, ha sconfitto l'italo-argentino, 29 del ranking ATP e 26esima forza del tabellone, con il punteggio di 7-5 7-6 (1). Vittoria importante per Musetti, che a breve salirà di un posto nella classifica mondiale, andando all'ottavo gradino del ranking ATP, e che conquista altri punti preziosi in chiave qualificazione alle Finals di Torino. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Musetti, obiettivo Torino. A Shanghai batte Darderi e approda agli ottavi