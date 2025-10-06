Musetti obiettivo Torino A Shanghai batte Darderi e approda agli ottavi

AGI - Lorenzo Musetti  ha battuto  Luciano Darderi  ed è approdato agli  ottavi di finale  del " Rolex Shanghai Masters ", il penultimo torneo  ATP 1000  della stagione, con  montepremi  totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della  capitale economica della Cina. Il  tennista toscano, numero 9 del mondo e ottavo favorito del seeding, ha sconfitto l'italo-argentino, 29 del  ranking ATP  e 26esima forza del tabellone, con il punteggio di 7-5 7-6 (1). Vittoria importante per  Musetti, che a breve salirà di un posto nella classifica mondiale, andando all'ottavo gradino del  ranking ATP, e che conquista altri punti preziosi in chiave  qualificazione alle Finals di Torino. 🔗 Leggi su Agi.it

