Musetti-Darderi all’Atp Shanghai 2025 – Live
Musetti e Darderi si affrontano nei sedicesimi di finale del torneo Atp Shanghai 2025. Il match è un derby tra il numero 9 e il numero 29 del ranking Atp. Al Masters 1000 di Shanghai si è ritirato ieri Jannik Sinner, a causa dei crampi. La partita tra i due tennisti azzurri in diretta. Musetti-Darderi all'Atp Shanghai 2025 – La diretta Inizio diretta: 061025 10:55 Fine diretta: 061025 14:00 10:52 061025 Al via il match Musetti-Darderi E’ iniziato da pochi minuti il derby azzurro tra il numero 9 e il numero 20 del ranking Atp. I due tennisti italiani nel primo set sono sul 2 a 1 per Musetti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
