Musetti c’è | scintille in campo che vittoria pazzesca!

Buone notizie per Lorenzo Musetti. Dopo le polemiche con i tifosi e il ritiro a Pechino per un problema fisico che aveva fatto temere il peggio, il numero 9 del mondo è tornato in campo con la grinta dei giorni migliori, superando Luciano Darderi in due set dopo una dura lotta. Musetti approda così agli ottavi di finale al Masters 1000 di Shanghai. Un successo fondamentale non solo per il morale, ma anche per la corsa alle ATP Finals di Torino, che ormai sono un obiettivo molto vicino per il tennista toscano. Musetti doma Darderi in due set combattuti. Il derby azzurro è stato un duello intenso, risolto solo nei momenti chiave: 7-5, 7-6 il punteggio a favore di Musetti dopo oltre due ore di battaglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Musetti c’è: scintille in campo, che vittoria pazzesca!

