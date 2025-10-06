Musetti al bivio ATP Finals | scontro diretto con Auger-Aliassime e Rune da contenere a Shanghai

Lorenzo Musetti si sta avvicinando passo dopo passo alla qualificazione per le ATP Finals 2025, che gli consentirebbe di centrare in pieno il grande obiettivo di questa fase conclusiva di una stagione comunque già estremamente positiva, in cui ha effettuato dei progressi importanti sul cemento ed è diventato a suon di risultati uno dei migliori tre o quattro giocatori al mondo sulla terra battuta. Il 23enne toscano è reduce da una buona vittoria nel derby azzurro con Luciano Darderi e ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi di finale al Masters 1000 di Shanghai, mettendo in cascina dei punti preziosi nella corsa verso Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti al bivio ATP Finals: scontro diretto con Auger-Aliassime e Rune da contenere a Shanghai

Tennis, Cobolli eliminato al secondo turno del torneo Atp500 di Pechino. Il romano è stato sconfitto 6-3, 6-2 da Tien in un'ora e un quarto di gioco #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/09/28/tennis-a-pechino-battuto-mannarino-musetti-ai-qu

