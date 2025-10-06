di Gianpaolo Annese Non solo custode della memoria, il Museo della Figurina ha assunto nel tempo sempre più un ruolo didattico, un patrimonio a disposizione di studiosi e studenti della città. L’istituzione nel 2026 festeggia i 20 anni. Presidente Donatella Pieri, qual è il ruolo del Museo della Figurina tra gli istituti culturali cittadini? "È un unicum a livello internazionale: nato dalla donazione di Giuseppe Panini, è diventato un vero ’gioiello’ della città. Ha un ruolo chiave sia nella didattica, con un’offerta educativa che coinvolge migliaia di studenti, sia nella promozione turistica, lavorando in sinergia con le altre attività di Fondazione Ago e con il sistema museale modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Museo della Figurina: "Gioiello internazionale per turisti e studenti". Verso i 20mila visitatori