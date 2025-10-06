Museo della Figurina | Gioiello internazionale per turisti e studenti Verso i 20mila visitatori
di Gianpaolo Annese Non solo custode della memoria, il Museo della Figurina ha assunto nel tempo sempre più un ruolo didattico, un patrimonio a disposizione di studiosi e studenti della città. L’istituzione nel 2026 festeggia i 20 anni. Presidente Donatella Pieri, qual è il ruolo del Museo della Figurina tra gli istituti culturali cittadini? "È un unicum a livello internazionale: nato dalla donazione di Giuseppe Panini, è diventato un vero ’gioiello’ della città. Ha un ruolo chiave sia nella didattica, con un’offerta educativa che coinvolge migliaia di studenti, sia nella promozione turistica, lavorando in sinergia con le altre attività di Fondazione Ago e con il sistema museale modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: museo - figurina
Museo della figurina di gesso. Coreglia da 50 anni racconta la storia dell’emigrazione
L'Oca Gigante e altre meravigie. Paolo Ventura Dal 18 settembre 2025 all'8 febbraio 2026. Palazzo Santa Margherita Museo della Figurina ph© Rolando Paolo Guerzoni Vai su Facebook
Museo della Figurina: "Gioiello internazionale per turisti e studenti". Verso i 20mila visitatori - La presidente Pieri annuncia una serie di novità per il ventennale "Nel complesso Sant’Agostino sarà allestita un’area molto più ampia. Segnala msn.com
Il Museo del Gioiello di Vicenza rinnova completamente la sua collezione - Venerdì 14 Dicembre il Museo del Gioiello di Vicenza inaugura la terza edizione con una mostra che racconta i molteplici risvolti del mondo del gioiello. Come scrive vogue.it