muore in ambulanza dopo esser stato colpito con un taser

AGI - Urla, rumori di suppellettili rotte, una segnalazione al 112 e poi l'intervento. Si indaga su quanto accaduto e sulle conseguenze di un intervento dei carabinieri questa mattina alle 8.40 nel quartiere di Chiaia a Napoli. Una pattuaglia del Nucleo Radiomobile è intervenuta in via Fornelli al civico 8 in casa di una donna con una figlia, entrambe maggiorenni, dove c'era un uomo di origine probabilmente Nordafricana di 35 anni nudo e in evidente stato confusionale. L'uomo, di corporatura massiccia, ha aggredito i carabinieri e a nulla sono valsi i tentativi di bloccarlo. I militari dell'Arma hanno deciso di usare lo spray al pepeperencino, che pure non ha avuto effetti; quindi, seguendo le procedure, hanno utilizzato il taser, ma l'uomo ha continuato a dimenarsi, rendendo necessario l'intervento di un'altra pattuglia e dei medici di una ambulanza del 118. 🔗 Leggi su Agi.it

