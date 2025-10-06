Muore ex assessore comunale | Momento di profondo dolore

E’ morto per un arresto cardiocircolatorio, l’ ex assessore comunale di Santa Maria a Vico Oberdan Vicario, all’età di 90 anni. Si è spento nella sua abitazione di via Panoramica. Era un professore ed era stato assessore nell’amministrazione allora guidata da Nuzzo. Convinto esponente di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

