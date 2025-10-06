Muore dopo il furto della borsa | tragedia a Conselve

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tranquilla pausa si trasforma in dramma. Giovanna Trovò, 79 anni, è deceduta dopo aver subito il furto della borsa mentre era seduta su una panchina nel centro di Conselve (Padova). L’anziana, che viveva in città ed era molto conosciuta, si era fermata per riposare quando è stata avvicinata da un uomo apparentemente gentile, che le ha chiesto delle informazioni. Nel frattempo, un complice le ha sottratto la borsa, approfittando della distrazione. Poco dopo, la donna si è accorta del furto e ha iniziato a sentirsi male. Nonostante l’aiuto dei passanti e della titolare di un negozio vicino, che le ha offerto dell’acqua e si è proposta di accompagnarla a casa, Giovanna ha avuto un malore ed è morta poco dopo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

