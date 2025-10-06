Muore 15 giorni dopo un intervento al cuore aperta l’inchiesta | 12 indagati

LECCE - Era stato sottoposto a un intervento programmato per la sostituzione di una valvola aortica ed è morto dopo aver trascorso 15 giorni in terapia intensiva. Sul decesso di Fernando Caracuta, 60enne di Martano, avvenuto lo scorso 25 settembre nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, ora indaga. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Muore 15 giorni dopo un intervento al cuore, aperta l'inchiesta: 12 indagati - Un uomo di 60 anni è deceduto il 25 settembre scorso dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva nel "Vito Fazzi" di Lecce.

