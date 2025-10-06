Munar finiti i calzini? Niente paura | il coach gli lancia i suoi e lui
Durante i sedicesimi di finale dell'Atp di Shanghai, Jaume Munar rimane senza calzini puliti per via del caldo. La soluzione arriva direttamente dagli spalti, dove il suo coach si toglie prontamente i suoi e glieli lancia: la scena è tutta da ridere! La partita termina poi 6-4 5-7 6-1 per lo spagnolo, che ora dovrà vedersela agli ottavi con Djokovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
