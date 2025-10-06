Multe salate a Sarno Sirica FdI | Costi aggiuntivi insostenibili per cittadini e commercianti
Tempo di lettura: 2 minuti A Sarno cresce il malcontento per la gestione delle sanzioni amministrative. Numerosi cittadini e commercianti lamentano che, oltre al costo della multa, si aggiungono spese di notifica e amministrative quasi equivalenti all’importo stesso della sanzione. “Una multa ridotta, ad esempio, a 29,40 euro per pagamento entro cinque giorni – spiega Enrico Sirica, consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – arriva a costare complessivamente quasi 50 euro con l’aggiunta di 18 euro di spese postali e amministrative. È una situazione inaccettabile che sta esasperando la cittadinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
