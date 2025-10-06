Movida notturna e degrado all’alba | Il parco trasformato in discarica
Civitanova, 6 ottobre 2025 – Serata di apertura stagionale della discoteca Brahma, sabato a Civitanova, e domenica mattina il parco della Pinetina diventa un discarica. Come avviene ogni anno, come ogni mattina dopo le premiere del celebre locale. Nell’area verde, che pure di recente è stata illuminata perché di notte non restasse nel buio più totale, si riuniscono i giovani prima di entrare nella discoteca e alcuni proprio qui fanno il pieno di alcolici. Il risultato che appare all’alba è un tappeto di rifiuti lasciati intorno alle panchine e alle altalene, inoltre cocci delle bottiglie rotte disseminati ovunque, pericolosi per chi il parco lo frequenta di giorno e cioè adulti, anziani, bambini e cani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: movida - notturna
Polizia locale in azione notturna a Reggio Calabria contro la mala movida e a tutela della salute pubblica
87 persone identificate e 48 veicoli fermati: controlli straordinari nella movida notturna
MOVIDA SELVAGGIA DUE MESI DI RESTRIZIONI Dal primo ottobre scattano due mesi di restrizioni nelle zone calde della vita notturna veneziana: dal centro di Mestre a Campo Santa Margherita, Fondamenta degli Ormesini, via Garibaldi, fino a Piazzale R Vai su Facebook
Movida e degrado, risveglio coi rifiuti sul lungomare - Le prime ore di ieri chi aveva deciso di fare una passeggiata sul litorale, una pedalata vista mare o ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Degrado nella galleria della movida: "Serve un cancello contro l’incuria" - Il parrucchiere Bonafede chiede alla sindaca la possibilità di blindare il passaggio contro i bivacchi "La notte i giovani usano questo spazio per spaccio e attività illecite. Riporta lanazione.it