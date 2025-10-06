Movida notturna e degrado all’alba | Il parco trasformato in discarica

Ilrestodelcarlino.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Civitanova, 6 ottobre 2025 – Serata di apertura stagionale della discoteca Brahma, sabato a Civitanova, e domenica mattina il parco della Pinetina diventa un discarica. Come avviene ogni anno, come ogni mattina dopo le premiere del celebre locale. Nell’area verde, che pure di recente è stata illuminata perché di notte non restasse nel buio più totale, si riuniscono i giovani prima di entrare nella discoteca e alcuni proprio qui fanno il pieno di alcolici. Il risultato che appare allalba è un tappeto di rifiuti lasciati intorno alle panchine e alle altalene, inoltre cocci delle bottiglie rotte disseminati ovunque, pericolosi per chi il parco lo frequenta di giorno e cioè adulti, anziani, bambini e cani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

