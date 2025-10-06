Mourinho accolto da una pioggia di oggetti e insulti dai tifosi del Porto
Il ritorno di Mourinho a Porto per la sfida tra i padroni di casa e il suo Benfica non è stato dei migliori. Il tecnico che con il Porto ha vinto Europa League e Champions League nel giro di due anni, oltre a due campionati e diverse coppe, è stato accolto in malo modo dai tifosi del Porto che non gli hanno perdonato la scelta di allenare il Benfica e hanno riservato per lui un’accoglienza da incubo per far sentire forte la propria voce. Mentre prendeva posto in panchina è stato il bersaglio di diversi oggetti lanciati dagli spalti nel tentativo di colpirlo, come bottigliette accartocciate, cartacce e ogni tipo di cosa che si trovassero sottomano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
"Juve? Sicuramente non sarò accolto così bene come sono stato accolto stasera. Ma mi piace tantissimo giocare in quello stadio fantastico, Juve e Benfica sono due giganti europee". - José Mourinho a Sky Sport Vai su Facebook
#Mourinho: "#Chelsea-#Inter fu un passo gigantesco verso la #Champions. #Juve? A Torino non sarò accolto come a Londra" - X Vai su X
VIDEO – Porto-Benfica finisce 0-0 ma a Mourinho lanciano di tutto. La sua reazione - Gli ex tifosi di Mourinho non hanno preso bene la notizia della firma con la squadra rivale: la partita invece è finita zero a zero ... Come scrive msn.com