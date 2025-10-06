mourinho accolto da una pioggia di oggetti e insulti dai tifosi del porto

Il ritorno di Mourinho a Porto per la sfida tra i padroni di casa e il suo Benfica non è stato dei migliori. Il tecnico che con il Porto ha vinto Europa League e Champions League nel giro di due anni, oltre a due campionati e diverse coppe, è stato accolto in malo modo dai tifosi del Porto che non gli hanno perdonato la scelta di allenare il Benfica e hanno riservato per lui un’accoglienza da incubo per far sentire forte la propria voce. Mentre prendeva posto in panchina è stato il bersaglio di diversi oggetti lanciati dagli spalti nel tentativo di colpirlo, come bottigliette accartocciate, cartacce e ogni tipo di cosa che si trovassero sottomano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

