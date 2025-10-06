Mourinho accolto da una pioggia di oggetti e insulti dai tifosi del Porto

Ilnapolista.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno di Mourinho a Porto per la sfida tra i padroni di casa e il suo Benfica non è stato dei migliori.  Il tecnico che con il Porto ha vinto Europa League e Champions League nel giro di due anni, oltre a due campionati e diverse coppe, è stato accolto in malo modo dai tifosi del Porto che non gli hanno perdonato la scelta di allenare il Benfica e hanno riservato per lui un’accoglienza da incubo per far sentire forte la propria voce. Mentre prendeva posto in panchina è stato il bersaglio di diversi oggetti lanciati dagli spalti nel tentativo di colpirlo, come bottigliette accartocciate, cartacce e ogni tipo di cosa che si trovassero sottomano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

mourinho accolto da una pioggia di oggetti e insulti dai tifosi del porto

© Ilnapolista.it - Mourinho accolto da una pioggia di oggetti e insulti dai tifosi del Porto

In questa notizia si parla di: mourinho - accolto

mourinho accolto pioggia oggettiVIDEO – Porto-Benfica finisce 0-0 ma a Mourinho lanciano di tutto. La sua reazione - Gli ex tifosi di Mourinho non hanno preso bene la notizia della firma con la squadra rivale: la partita invece è finita zero a zero ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mourinho Accolto Pioggia Oggetti