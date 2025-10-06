Mottola cinghiale in A14 | chiuso tratto di autostrada Stamattina

Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Alle 11:15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, sono stati temporaneamente chiusi i tratti compresi tra Mottola e Taranto nord in direzione Taranto e tra il bivio con la SS7 Appia e Mottola in direzione Bari, per consentire la messa in sicurezza di un animale in carreggiata. Oltre alle pattuglie della Polizia Stradale, sul luogo dell'evento è intervenuto il servizio veterinario dell'ASL, il personale della Direzione dell'8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Attualmente, nei tratti interessati non si registrano turbative alla circolazione. Chi dalla SS7 deve prendere la A14 in direzione Bari, può proseguire sulla SS100 in direzione Bari fino allo svincolo di San Basilio, per poi proseguire sulla SP23 Castellaneta-San Basilio fino alla stazione di Mottola, da cui è possibile entrare in A14.

In questa notizia si parla di: mottola - cinghiale

