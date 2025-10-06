Motor Valley che rombo Da Stanguellini a Maserati Una storia lunga 120 anni | Territorio speciale

di Alessandro Socini È sicuramente il rombo dei motori uno dei tratti più distintivi di Modena tra il 20° e il 21° secolo. Una colonna sonora perenne fatta di passione, velocità, grandi imprese, tecnologia, record, rischi, competizione. A suonare lo spartito imprenditori visionari, ingegneri geniali, piloti talentuosi e meccanici mossi da un amore infinito per la meccanica su 4 ruote. "Uomini ostinati, capaci e ardimentosi, le qualità che ci vogliono per fare i bolidi", come diceva Enzo Ferrari, l’uomo che più di tutti rappresenta il successo della "modenesità" applicata ai motori. Ci si chiede spesso come mai Modena, e più in generale l’Emilia, sia diventata nel tempo un polo gravitazionale così potente per l’auto da corsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

