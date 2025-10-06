Motomondiale per Marc Marquez frattura e lesione a legamenti della spalla destra
(Adnkronos) – Marc Márquez "è arrivato questa mattina in Spagna, dove, subito dopo essere atterrato dall’Indonesia, si è recato all’Ospedale Ruber Internacional di Madrid. Dopo aver effettuato diversi esami medici, al pilota spagnolo è stata diagnosticata una frattura alla base dell’apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra. L'esame clinico e la valutazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: motomondiale - marc
Marquez che sfortuna: frattura confermata, ma niente operazione - Gli esami specialistici evidenziano la lesione dopo l'incidente con Bezzecchi in Indonesia, scelta la terapia conservativa: il campione del Mondo salterà Australia e Malesia ... Come scrive corrieredellosport.it
MotoGp: Marc Marquez non correrà i Gp di Australia e Malesia - Marc Marquez non parteciperà alle prossime due prove del Mondiale MotoGp, i gran premi d'Australia e Malesia. Segnala ansa.it