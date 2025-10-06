MotoGp Tardozzi | Pecco è devastato ma crediamo in lui Ora analisi profonda

Bologna, 6 ottobre 2025 – Tutto svanito nel giro di pochi giorni. Dalla tripletta di Motegi all’ultimo posto, più caduta, di Mandalika. Da battere Marc Marquez e prenderle da Somkiat Chantra, con massimo rispetto parlando. Il mondo di Pecco Bagnaia capovolto in poche ore. Dalle stelle alle stalle. Il 2025 proprio non vuole raddrizzarsi e, ogni volta che sembra aver trovato una mezza soluzione, nel weekend successivo tornano i problemi di sempre. Specialmente due: grip al posteriore, poco o pochissimo per la sua guida, e i movimenti in frenata della Desmo, che tolgono ogni tipo di feeling al pilota. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

