Lo strano Gran Premio di Indonesia di MotoGP è andato in archivio. Alla luce di quanto accaduto sul tracciato di Mandalika, proviamo a separare il grano dal loglio, individuando promossi e bocciati dell’appuntamento appena conclusosi. PROMOSSI. ALDEGUER Fermìn (Ducati Gresini) – Un weekend da Leone, che gli regala il primo successo della carriera. Non è più così banale vedere un rookie vincere un GP, ma lui ci è riuscito. Certo, ha sfruttato le circostanze favorevoli ed è ancora lunga la strada verso la completa maturazione e l’affermazione. Gli alti e bassi prestazionali sono marcati, però i picchi sono da primo della classe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, promossi e bocciati GP Indonesia. Aldeguer primo della classe, Bezzecchi sciupone