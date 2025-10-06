MotoGp Marquez non sarà operato ma salta Australia e Malesia

Marc Marquez salterà gli ultimi due appuntamenti 2025 della MotoGP in Asia, il GP d'Australia del 17-19 ottobre e quello della settimana successiva (24-26 ottobre) in Malesia. Il campione del mondo in carica si è sottoposto a ulteriori esami in seguito all'incidente al via della gara in Indonesia, quando è stato steso da Marco Bezzecchi. Esami che hanno evidenziato una frattura al processo coracoideo e una lesione ai legamenti della spalla destra. Nessuna correlazione con gli incidenti del passato, un'ottima notizia considerando che si tratta di quello stesso braccio che ne ha messo a rischio la carriera prima della rinascita degli ultimi anni dopo il crack di Jerez 2020.

