MotoGP Marquez in infermeria Bagnaia in analisi Dal ‘Mundialito’ alla ‘Desbarajuste’

C’era aria di Mundialito dopo Motegi, quella sorta di informale e puramente ipotetica sfida tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia nella fase finale del 2025 che avrebbe potuto fare da trailer in vista di un potenziale duello nel 2026. Invece, Mandalika ha mandato a carte quarantotto questo scenario, stravolgendo completamente il panorama. Dal Mundialito alla Desbarajuste, la confusione. Francamente, Pecco è diventato un caso. Da dominatore incontrastato in Giappone a fantasma in Indonesia. Il ventottenne piemontese si è reso protagonista di un weekend sconcertante. La caduta domenicale è stata il meno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marquez in infermeria, Bagnaia in analisi. Dal ‘Mundialito’ alla ‘Desbarajuste’

In questa notizia si parla di: motogp - marquez

Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint

MotoGP, la supremazia di Marc Marquez è umiliante. Fa e disfa a piacimento, gli avversari sono impotenti

MotoGP, la tirannia di Marc Marquez scalfita da Brno? Numeri mostruosi, come nel 2014, quando proprio in Cechia arrivò una battuta d’arresto…

INCREDIBILE INCIDENTE TRA BEZZECCHI E MARC MARQUEZ, LO SPAGNOLO PARE DOLORANTE ALLA SPALLA #MotoGP #TrollGP #MarcoBezzecchi #Bezzecchi #MarcMarquez #Marquez #Race #Motorsport #IndonesianGP Vai su Facebook

#MotoGp, #Marquez: “Rotti i legamenti della clavicola” - X Vai su X

MotoGP, GP Giappone 2025. Marquez prepara la festa e Bagnaia potrebbe essere la “ciliegina” sulla torta Ducati - È tutto pronto a Motegi per la festa di Marc Marquez, che a meno di imprevisti si laureerà Campione del Mondo 2025 di MotoGP. Segnala oasport.it

MotoGP, Aldeguer vince il GP Mandalika a Indonesia: infortunio per Marquez, classifica e ordine di arrivo - Il pilota dell'Aprilia ha conquistato la pole position e poi ha vinto dominando la Sprint Race del GP d'Indonesia, che lo riavvicina a Bagnaia, ... Secondo fanpage.it