MotoGP Fermìn Aldeguer primo nato nel XXI secolo a vincere È lui il dominatore del futuro?
La vittoria di Fermìn Aldeguer nel Gran Premio d'Indonesia di MotoGP ha rappresentato un momento storico per l'intero Motomondiale. Per la prima volta, una gara della classe regina ha visto trionfare un pilota nato nel XXI secolo. Difatti lo spagnolo è arrivato su questa Terra il 5 aprile 2005. Sino a sabato, il centauro anagraficamente più giovane a essersi imposto in una gara di MotoGP era Fabio Quartararo, venuto però al mondo nel 1999. Nessuno che abbia visto la luce dopo di lui era stato capace di passare per primo sotto la bandiera a scacchi. Fino a ieri, appunto. Non c'è riuscito neppure Pedro Acosta, la cui data di nascita è 25 maggio 2004, da molti indicato come una sorta di " predestinato ".
Tra i protagonisti inattesi della Sprint MotoGP a Mandalika c'è, senza dubbio, Fermín Aldeguer. Il pilota Gresini Racing si è preso il terzo podio stagionale nella gara del sabato, ma è andato ad un passo dalla prima vittoria della carriera.
[#MotoGP] Vinales si ferma e rinuncia al #IndonesianGP per recuperare dall'infortunio alla spalla
MotoGp, Aldeguer vince la prima gara in carriera, fuori al primo giro Marc Marquez e Bezzecchi - In Indonesia, lo spagnolo si piazza al primo posto davanti ad Acosta e Alex Marquez.
MotoGP, le pagelle del GP di Indonesia: Aldeguer impressionante, Bagnaia indecifrabile - Solo Bezzecchi gli ha negato la gioia della vittoria in Sprint, ma è stato un appuntamento solo rimandato per lo spagnolo che ha fatto tutto in maniera eccezionale la domenica per ...