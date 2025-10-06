La vittoria di Fermìn Aldeguer nel Gran Premio d’Indonesia di MotoGP ha rappresentato un momento storico per l’intero Motomondiale. Per la prima volta, una gara della classe regina ha visto trionfare un pilota nato nel XXI secolo. Difatti lo spagnolo è arrivato su questa Terra il 5 aprile 2005. Sino a sabato, il centauro anagraficamente più giovane a essersi imposto in una gara di MotoGP era Fabio Quartararo, venuto però al mondo nel 1999. Nessuno che abbia visto la luce dopo di lui era stato capace di passare per primo sotto la bandiera a scacchi. Fino a ieri, appunto. Non c’è riuscito neppure Pedro Acosta, la cui data di nascita è 25 maggio 2004, da molti indicato come una sorta di “ predestinato ”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Fermìn Aldeguer primo nato nel XXI secolo a vincere. È lui il dominatore del futuro?