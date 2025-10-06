MotoGp ancora crisi Bagnaia | Weekend deludente spero troveremo risposte
Bologna, 6 ottobre 2025 – Ogni volta che Pecco Bagnaia sembra trovare una scintilla poi, puntualmente, al weekend successivo si spegne. Al Balaton qualcosa in gara la domenica si era visto, poi nuova crisi, a Motegi c’era stato un fine settimana perfetto con tripletta ma in Indonesia si è tornati indietro ai problemi di Misano. Il pilota Ducati, su un tracciato che ha messo in difficoltà tante Desmo a parte quella di Aldeguer, ha chiuso lontanissimo dai vertici sia in qualifica, sia in sprint race,sia in gara, dove era ultimissimo prima di cadere all’ultima curva. Addirittura dietro a Chantra, uno che tendenzialmente se ne mette pochissimi alle spalle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: motogp - crisi
Pubblico record nei circuiti e davanti alla tv: no, la MotoGP non è in crisi
LIVE MotoGP, GP Austria 2025 in DIRETTA: Marc Marquez si mangia tutti a Spielberg, Bezzecchi sul podio e Bagnaia sempre più in crisi
MotoGp, crisi senza fine di Bagnaia: “Non so cosa succede”
VIDEO - Non splende il rosso Ducati in Indonesia, ma lo fa il celeste di Gresini Racing che si gode la prima vittoria di Aldeguer. Marquez travolto da Bezzecchi, Bagnaia in crisi di nuovo. Ne parliamo con… https://gpone.com/it/2025/10/05/motogp/live-bar-sport- - X Vai su X
Non splende il rosso Ducati in Indonesia, ma lo fa il celeste di Gresini Racing che si gode la prima vittoria di Aldeguer. Marquez travolto da Bezzecchi, Bagnaia in crisi di nuovo. Ne parliamo con Carletto Pernat #motogp #mandalika Vai su Facebook
MotoGp, ancora crisi Bagnaia: “Weekend deludente, spero troveremo risposte” - Sempre lontano dalle posizioni di vertice, il pilota Ducati è caduto in gara quando era ultimissimo e staccato. Secondo sport.quotidiano.net
MotoGP, Francesco Bagnaia risorge. Sosia, clone o gemello. Le tre ipotesi alla base della rinascita improvvisa - Decidete voi quale taglio dare all’opera, perché quanto accaduto a Motegi ha ... Secondo oasport.it