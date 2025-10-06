MotoGp ancora crisi Bagnaia | Weekend deludente spero troveremo risposte

Bologna, 6 ottobre 2025 – Ogni volta che Pecco Bagnaia sembra trovare una scintilla poi, puntualmente, al weekend successivo si spegne. Al Balaton qualcosa in gara la domenica si era visto, poi nuova crisi, a Motegi c’era stato un fine settimana perfetto con tripletta ma in Indonesia si è tornati indietro ai problemi di Misano. Il pilota Ducati, su un tracciato che ha messo in difficoltà tante Desmo a parte quella di Aldeguer, ha chiuso lontanissimo dai vertici sia in qualifica, sia in sprint race,sia in gara, dove era ultimissimo prima di cadere all’ultima curva. Addirittura dietro a Chantra, uno che tendenzialmente se ne mette pochissimi alle spalle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

