motociclismo matilde contri bronzo nel civ 2025

6 ott 2025

Prato, 6 ottobre 2025 – Aveva concluso al terzo posto nella classifica generale il Campionato Italiano Velocità femminile 2025, perdendo la seconda piazza all'ultima round a causa di una squalifica dovuta ad un componente della moto usuratosi e non sostituito. E nelle scorse ore, nel corso della cerimonia di premiazione del CIV, Matilde Contri ha ricevuto la medaglia di bronzo che la rende la terza miglior motociclista d'Italia. La ventiseienne pilota di Prato ha concluso praticamente ogni gara stagionale sul podio (fatta eccezione per “gara 1” a Varano de' Melegari, nella quale era comunque arrivata seconda prima di essere squalificata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

