Nel cuore del Friuli ha aperto ieri le sue porte una storica abitazione, pervasa dallo "spirito" del verismo: è Casa Danieli a Buttrio, sede della Fondazione Luigi Danieli, a lungo riferimento di vita per la famiglia Danieli – Beltrame che aveva arredato le sue stanze con le opere di Francesco Danieli (1853 – 1922), artista formatosi a fine Ottocento negli ambienti della scuola veronese del verismo, diventato poi protagonista della pittura nazionale del suo tempo con opere presenti alla Biennale di Venezia così come alla grande Esposizione internazionale di Roma. Sono 49 i ritratti e paesaggi che, dalle pareti di Casa Danieli, in un itinerario che abbraccia molte stanze della vasta dimora, si snodano lungo la mostra Francesco Danieli.

Mostra FRANCESCO DANIELI, IL PITTORE DEL VERO, visitabile gratuitamente fino al 26 ottobre