Mostra FRANCESCO DANIELI IL PITTORE DEL VERO visitabile gratuitamente fino al 26 ottobre
Nel cuore del Friuli ha aperto ieri le sue porte una storica abitazione, pervasa dallo “spirito” del verismo: è Casa Danieli a Buttrio, sede della Fondazione Luigi Danieli, a lungo riferimento di vita per la famiglia Danieli – Beltrame che aveva arredato le sue stanze con le opere di Francesco Danieli (1853 – 1922), artista formatosi a fine Ottocento negli ambienti della scuola veronese del verismo, diventato poi protagonista della pittura nazionale del suo tempo con opere presenti alla Biennale di Venezia così come alla grande Esposizione internazionale di Roma. Sono 49 i ritratti e paesaggi che, dalle pareti di Casa Danieli, in un itinerario che abbraccia molte stanze della vasta dimora, si snodano lungo la mostra Francesco Danieli. 🔗 Leggi su Udine20.it
Al Meeting la mostra su San Francesco, con la tela del Cimabue
È un Cimabue del 1290 la 'perla' della mostra "Io, frate Francesco" allestita al Meeting di Rimini: «Ci si trova davanti a questo uomo ferito, che custodisce il Vangelo tra il cuore e il ventre»
prosegue sino a novembre la mostra "valerio berruti " a palazzo reale di milano. francesco murano ne firma l’illuminazione
Anche su La7 un bel servizio su "Francesco e Frate Lupo. L'arte racconta la leggenda dell'incontro", la mostra con oltre 250 opere dal Quattrocento ad oggi che vi aspetta a Gubbio nelle tre sedi di Palazzo Dei Consoli Museo Civico, del Museo Diocesano Gub
Gubbio: mostra Francesco e Frate Lupo.#29settembre
Francesco Danieli. Il pittore del vero - Un percorso espositivo che mette in dialogo l'opera di uno degli interpreti più apprezzati della stagione verista italiana, con gli spazi un tempo abitati dalla sua famiglia.
Una mostra sul pittore Francesco Danieli nella casa di famiglia - Si aprono domani al pubblico le porte degli appartamenti di Casa Danieli, a Buttrio (Udine), la dimora dove ha vissuto la famiglia Beltrame/Danieli, oggi sede della Fondazione Luigi Danieli, per un ap