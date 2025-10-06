Mostra FRANCESCO DANIELI IL PITTORE DEL VERO visitabile gratuitamente fino al 26 ottobre

Udine20.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore del Friuli ha aperto ieri le sue porte una storica abitazione, pervasa dallo “spirito” del verismo: è Casa Danieli a Buttrio,  sede della Fondazione Luigi Danieli, a lungo riferimento di vita per la  famiglia Danieli – Beltrame  che aveva arredato le sue stanze con le  opere di Francesco Danieli  (1853 – 1922), artista  formatosi a fine Ottocento negli ambienti della scuola veronese del verismo, diventato poi protagonista della pittura nazionale del suo tempo  con opere presenti alla Biennale di Venezia così come alla grande Esposizione internazionale di Roma.  Sono 49 i ritratti e paesaggi che, dalle pareti di Casa Danieli, in un itinerario che abbraccia molte stanze della vasta dimora, si snodano lungo la mostra   Francesco Danieli. 🔗 Leggi su Udine20.it

mostra francesco danieli il pittore del vero visitabile gratuitamente fino al 26 ottobre

© Udine20.it - Mostra FRANCESCO DANIELI, IL PITTORE DEL VERO, visitabile gratuitamente fino al 26 ottobre

In questa notizia si parla di: mostra - francesco

Al Meeting la mostra su San Francesco, con la tela del Cimabue

È un Cimabue del 1290 la 'perla' della mostra "Io, frate Francesco" allestita al Meeting di Rimini: «Ci si trova davanti a questo uomo ferito, che custodisce il Vangelo tra il cuore e il ventre»

prosegue sino a novembre la mostra "valerio berruti " a palazzo reale di milano. francesco murano ne firma l’illuminazione

mostra francesco danieli pittoreFrancesco Danieli. Il pittore del vero - Un percorso espositivo che mette in dialogo l'opera di uno degli interpreti più apprezzati della stagione verista italiana, con gli spazi un tempo abitati dalla sua famiglia. Si legge su itinerarinellarte.it

mostra francesco danieli pittoreUna mostra sul pittore Francesco Danieli nella casa di famiglia - Si aprono domani al pubblico le porte degli appartamenti di Casa Danieli, a Buttrio (Udine), la dimora dove ha vissuto la famiglia Beltrame/Danieli, oggi sede della Fondazione ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mostra Francesco Danieli Pittore