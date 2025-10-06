Mosca | Londra prepara una provocazione alla Russia – Notizie dall’Ucraina podcast Adnkronos

Ildifforme.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portavoce del Cremlino Peskov, ha spiegato che la Cina fornisce alla Russia informazioni satellitari sugli obiettivi in Ucraina mentre il servizio segreto estero di Mosca, riferisce che la Gran Bretagna sta architettando “un’altra vile provocazione” in risposta ai successi russi “sul teatro ucraino delle operazioni militari”. Iscriviti e segui “Notizie dall’Ucraina”:  YouTube: https:bit.ly3FqWppn  Spreaker: . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

