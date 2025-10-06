Mosca | Londra prepara una provocazione alla Russia – Notizie dall’Ucraina podcast Adnkronos
Il portavoce del Cremlino Peskov, ha spiegato che la Cina fornisce alla Russia informazioni satellitari sugli obiettivi in Ucraina mentre il servizio segreto estero di Mosca, riferisce che la Gran Bretagna sta architettando “un’altra vile provocazione” in risposta ai successi russi “sul teatro ucraino delle operazioni militari”. Iscriviti e segui “Notizie dall’Ucraina”: YouTube: https:bit.ly3FqWppn Spreaker: . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: mosca - londra
Ucraina, Zelensky vede Starmer a Londra. Vertice in Alaska domani alle 21.30 italiane. Mosca: “Putin e Trump terranno una conferenza stampa congiunta dopo il vertice”
Trump: "No a truppe americane in Ucraina, vogliono mandarle Parigi, Londra e Berlino" | Putin propone Mosca per l'incontro, ma Zelensky rifiuta
Il segretario della Nato Rutte promuove il riarmo, costato il 5% del Pil, agitando una “minaccia russa” sull’Europa: i missili di Mosca “potrebbero colpire Roma o Londra” - X Vai su X
Dalla Parigi di Annie Ernaux alla Mosca surreale di Bulgakov, passando per Praga con Kundera, la Venezia di Mann, la Lisbona di Remarque, la Berlino di Isherwood e la Londra di Thompson: questa settimana con la categoria “libri ambientati in località euro Vai su Facebook
Mosca: “Londra prepara una provocazione alla Russia” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos - Il portavoce del Cremlino Peskov, ha spiegato che la Cina fornisce alla Russia informazioni satellitari sugli obiettivi in Ucraina mentre il servizio segreto estero di Mosca, riferisce che la Gran Bre ... Segnala sassarinotizie.com
Russia, l'ultimo allarme dei servizi: "Londra attaccherà una nave" - A preannunciare la "provocazione" del Regno Unito è l'intelligence estera della Russia (Svr) con una serie ... Secondo msn.com