Il portavoce del Cremlino Peskov, ha spiegato che la Cina fornisce alla Russia informazioni satellitari sugli obiettivi in Ucraina mentre il servizio segreto estero di Mosca, riferisce che la Gran Bretagna sta architettando "un'altra vile provocazione" in risposta ai successi russi "sul teatro ucraino delle operazioni militari".

© Ildifforme.it - Mosca: “Londra prepara una provocazione alla Russia” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos