Mosca in affanno | l’Africa Corps non riesce a rimpiazzare Wagner
Il progetto russo di espandere l’influenza nel continente vacilla: dopo la fine di Wagner, l’Africa Corps non riesce a garantirne il ruolo, mentre jihadisti avanzano e Usa ed Europa provano a riconquistare spazio. 🔗 Leggi su Laverita.info
Mosca avanza su tutta la linea: Kiev in affanno tra diserzioni, carenze di truppe e crisi politica, Cremlino prepara pace da posizione di forza
Il direttore del Secret Intelligence Service rivela in un discorso pubblico: "Stiamo aiutando Kiev a resistere all'invasione di Mosca" Vai su Facebook
