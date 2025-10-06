Mosca in affanno | l’Africa Corps non riesce a rimpiazzare Wagner

Laverita.info | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto russo di espandere l’influenza nel continente vacilla: dopo la fine di Wagner, l’Africa Corps non riesce a garantirne il ruolo, mentre jihadisti avanzano e Usa ed Europa provano a riconquistare spazio. 🔗 Leggi su Laverita.info

mosca in affanno l8217africa corps non riesce a rimpiazzare wagner

© Laverita.info - Mosca in affanno: l’Africa Corps non riesce a rimpiazzare Wagner

In questa notizia si parla di: mosca - affanno

Mosca avanza su tutta la linea: Kiev in affanno tra diserzioni, carenze di truppe e crisi politica, Cremlino prepara pace da posizione di forza

Cerca Video su questo argomento: Mosca Affanno L8217africa Corps