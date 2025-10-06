Mosca contro l’Ue e la Nato | Si preparano allo scontro militare
La Russia ha accusato l’Unione Europea e la Nato. Secondo Mosca i Paesi membri si stanno preparando allo scontro militare e questa decisione sarebbe testimoniata dagli aiuti «crescenti» destinati all’Ucraina. Il governo russo ha avanzato le proprie accuse con Alexander Grushko. Quest’ultimo, vice ministro degli Esteri, ha affermato che «l’Europa è sulla strada dell’escalation». Lo ha spiegato ai giornalisti, aggiungendo che «ciò si riflette nella crescente assistenza che i paesi occidentali stanno fornendo all’Ucraina» a cui gli stati dell’Ue e della Nato stanno inviando «armi sempre più letali». 🔗 Leggi su Lettera43.it
