Mosca | abbattuti 251 droni ucraini

Servizitelevideo.rai.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

8.00 La Difesa russa riferisce di avere abbattuto nella notte 251 droni, uno dei più grandi attacchi ucraini dall'invasione russa contro Kiev. Quaranta droni sulla Crimea e 62 sul Mar Nero e decine di altri anche nei cieli sopra le regioni di Kursk e Belgorod. Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, un massiccio attacco russo con circa 500 droni e 50 missili colpito le regioni di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Cernihiv, Sumy, Kharkhiv, Kherson Odessa e Kirovohrad. Almeno sei morti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mosca - abbattuti

Russia, abbattuti droni verso Mosca e San Pietroburgo

Abbattuti 7 droni di Kiev vicino Mosca

Ucraina, raid Kiev su regioni russe Bryansk, Kursk e Leningrado: abbattuti 122 droni, 3 diretti a Mosca - VIDEO

mosca abbattuti 251 droniMosca, abbattuti nella notte 250 droni ucraini - La Russia ha annunciato lunedì di aver intercettato 251 droni ucraini durante la notte, uno degli attacchi più massicci di Kiev in tre anni e mezzo di conflitto, particolarmente intens ... Come scrive msn.com

mosca abbattuti 251 droniOslo, presunti droni sull'aeroporto avvistati da un pilota: voli in ritardo e dirottati - La Russia ha annunciato lunedì di aver intercettato 251 droni ucraini durante la notte, uno degli attacchi più massicci di Kiev in tre anni e mezzo di conflitto, particolarmente intenso nella regione ... Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Mosca Abbattuti 251 Droni