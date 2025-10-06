Mosca | abbattuti 251 droni ucraini

8.00 La Difesa russa riferisce di avere abbattuto nella notte 251 droni, uno dei più grandi attacchi ucraini dall'invasione russa contro Kiev. Quaranta droni sulla Crimea e 62 sul Mar Nero e decine di altri anche nei cieli sopra le regioni di Kursk e Belgorod. Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, un massiccio attacco russo con circa 500 droni e 50 missili colpito le regioni di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Cernihiv, Sumy, Kharkhiv, Kherson Odessa e Kirovohrad. Almeno sei morti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it