Morto uno dei tre operai feriti nell’esplosione di Pomigliano d’Arco

NAPOLI, 6 OTTOBRE 2025 – È morto all’ospedale Cardarelli di Napoli Vasile Bujac, operaio 31enne di origine moldava, rimasto gravemente ferito nell’esplosione avvenuta sabato 4 ottobre in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d’Arco. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche al momento del ricovero. Nonostante i tentativi dei sanitari, l’uomo non ce l’ha fatta. Sulla salma sarà eseguito l’esame autoptico disposto dall’autorità giudiziaria. Nell’incidente erano rimasti feriti altri due operai, le cui condizioni non destano preoccupazione. Secondo una prima ricostruzione, a provocare l’esplosione sarebbe stata la bombola di Gpl di un veicolo in fase di demolizione. 🔗 Leggi su Primacampania.it

