Morto uno degli operai rimasti feriti nell'esplosione in una azienda di Pomigliano d'Arco

Non ce l'ha fatta Vasile Bujac, 31 anni, da oltre 10 dipendente dell'azienda: troppo gravi le ferite riportate nell'esplosione. Grave anche un secondo operaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Aereo ultraleggero precipita in una risaia nel Vercellese, morto il pilota. L'allarme degli operai: «Sta perdendo quota»

LA TRAGEDIA | Ennesimo incidente sul lavoro: morto un operaio nel Salentino

Camion investe un cantiere stradale a Sinopoli: un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti - Il mezzo si è mosso da solo sulla strada in discesa e ne ha centrato un altro.

Camion investe operai mentre lavorano, un morto e due feriti - Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un camion mentre stavano lavorando per la posa di cavi di fibra ottica.