Morto uno degli operai rimasti feriti nell'esplosione in una azienda di Pomigliano d'Arco

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ce l'ha fatta Vasile Bujac, 31 anni, da oltre 10 dipendente dell'azienda: troppo gravi le ferite riportate nell'esplosione. Grave anche un secondo operaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - operai

Aereo ultraleggero precipita in una risaia nel Vercellese, morto il pilota. L'allarme degli operai: «Sta perdendo quota»

Aereo ultraleggero precipita a Vercelli, morto il pilota Massimiliano Monticone e la figlia. L'allarme degli operai: «Sta perdendo quota»

Aereo ultraleggero precipita a Vercelli, morto il pilota Massimiliano Monticone e la figlia 18enne. L'allarme degli operai: «Sta perdendo quota»

Camion investe un cantiere stradale a Sinopoli: un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti - Il mezzo si è mosso da solo sulla strada in discesa e ne ha centrato un altro. Segnala quotidiano.net

Camion investe operai mentre lavorano, un morto e due feriti - Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un camion mentre stavano lavorando per la posa di cavi di fibra ottica. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Operai Rimasti Feriti