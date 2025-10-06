Morto il figlio di Tina Turner Ike Turner Jr

Una tragedia ha colpito la famiglia Turner. Ike Turner Jr., figlio delle leggende della musica Tina e Ike Turner, è scomparso all’età di 67 anni. È morto sabato 4 ottobre 2025 in un ospedale di Los Angeles, appena un giorno dopo aver festeggiato il suo compleanno. Causa della morte. Secondo TMZ, la sua morte è stata confermata dalla nipote di Tina Turner, Jacqueline Bullock, che ha rivelato che Turner Jr. è morto per insufficienza renale. Bullock ha anche raccontato che aveva combattuto per anni contro gravi problemi cardiaci e che all’inizio di settembre aveva avuto un ictus. “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di mio cugino, Ike Turner Jr. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Morto il figlio di Tina Turner, Ike Turner Jr

In questa notizia si parla di: morto - figlio

