Un’altra ferita si apre nella famiglia Turner. A due anni dalla scomparsa di Tina, arriva la notizia della morte di Ike Turner Jr., figlio della regina del rock e dell’ex marito Ike Turner venuto a mancare a 67 anni. A confermarlo è stata la nipote della cantante, Jacqueline Bullock, che in un messaggio ha raccontato con parole commosse chi era davvero Ike Jr. e quanto la sua perdita pesi sulla famiglia. Con un’eredità musicale importante e un’infanzia segnata dall’ingombrante fama dei genitori, Ike Jr. aveva saputo ritagliarsi uno spazio proprio vicino al cuore della musica. Chi era Ike Jr., cresciuto nella famiglia Turner. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Morto Ike, il figlio di Tina Turner. L’addio più doloroso: “Come un fratello”

