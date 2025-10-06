Morto Ike il figlio di Tina Turner L’addio più doloroso | Come un fratello

Dilei.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’altra ferita si apre nella famiglia Turner. A due anni dalla scomparsa di Tina, arriva la notizia della morte di Ike Turner Jr., figlio della regina del rock e dell’ex marito Ike Turner venuto a mancare a 67 anni. A confermarlo è stata la nipote della cantante, Jacqueline Bullock, che in un messaggio ha raccontato con parole commosse chi era davvero Ike Jr. e quanto la sua perdita pesi sulla famiglia. Con un’eredità musicale importante e un’infanzia segnata dall’ingombrante fama dei genitori, Ike Jr. aveva saputo ritagliarsi uno spazio proprio vicino al cuore della musica. Chi era Ike Jr., cresciuto nella famiglia Turner. 🔗 Leggi su Dilei.it

morto ike il figlio di tina turner l8217addio pi249 doloroso come un fratello

© Dilei.it - Morto Ike, il figlio di Tina Turner. L’addio più doloroso: “Come un fratello”

In questa notizia si parla di: morto - figlio

Era morto dopo l’incidente, settimana di ricerche vane: lo ritrova il figlio grazie all’AirTag della moto

Velista morto, parla Alberto Rossi: “Chi non ha paura del mare allora non lo conosce. Il figlio ha fatto il possibile”

Bruno De Zolt Ponte esce per un giro in bici in montagna e non rincasa. Il figlio soccorritore lo trova morto all'alba

morto ike figlio tinaIke Turner Jr è morto a 67 anni: era il figlio adottivo di Ike e Tina Turner - Ike Turner jr, figlio adottivo di Tina Turner e Ike è morto a 67 anni a causa di un'insufficienza renale: l'uomo aveva vinto un Grammy Awards nel 2007 ... Da fanpage.it

morto ike figlio tinaMorto Ike, il figlio di Tina Turner. L’addio più doloroso: “Come un fratello” - Il messaggio commosso della nipote di Tina Turner, Jacqueline Bullock ... Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Ike Figlio Tina