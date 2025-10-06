Morto dopo l' uso del taser | aveva aggredito i carabinieri

Napolitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morto in ambulanza, mentre veniva trasportato al Policlinico, dopo che su di lui era stato usato il taser. Tragedia in via Fornelli, nel centro di Napoli. Questa mattina, intorno alle 8:40, i carabinieri sono intervenuti nel quartiere Chiaia per una lite in appartamento segnalata al 112. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - dopo

Manuel Budini morto a 16 anni, 3 giorni dopo la folle gara in scooter

Era morto dopo l’incidente, settimana di ricerche vane: lo ritrova il figlio grazie all’AirTag della moto

Il trentenne Sandeep trovato morto in un campo dopo 4 giorni: caduta fatale dalla e-bike

morto dopo uso taserMorto a Napoli in ambulanza dopo l'uso del taser da parte dei carabinieri intervenuti per una lite in famiglia - Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato colpito dal taser di un carabiniere intervenuto per calmare una lite in famiglia a Napoli ... Lo riporta virgilio.it

Carabinieri usano il taser per sedare una lite in famiglia: muore un 35enne - Un uomo di 35 anni è morto a Napoli oggi, lunedì 6 ottobre, dopo essere stato colpito da una scarica del taser. Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Dopo Uso Taser