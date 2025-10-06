Morto dopo essere stato colpito col taser a Napoli indagini su dinamica

6 ott 2025

La Procura indaga sul decesso di Antony Ehogonoh Ihaza, il 35enne morto dopo essere stato colpito col taser a Napoli; gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell'intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

