Morto dopo essere stato colpito col taser a Napoli indagini su dinamica
La Procura indaga sul decesso di Antony Ehogonoh Ihaza, il 35enne morto dopo essere stato colpito col taser a Napoli; gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell'intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
