Morto Aimo Moroni Milano dice addio allo storico chef | con la moglie Nadia era l’anima de ‘Il Luogo’

6 ott 2025

Milano, 6 ottobre 2025 – Lutto nella ristorazione di Milano: è morto Aimo Moroni, anima (insieme alla moglie Nadia) di ‘Aimo e Nadia’,  storico ristorante stellato di via Raimondo Montecuccoli. Per anni il ristorante è stato uno dei migliori della città. Lo chef, originario della Toscana ma milanese d’adozione, si è spento nella notte tra domenica e lunedì 6 ottobre. Aveva 91 anni. La triste notizia è stata data attraverso un post sui social del locale. “Cari tutti, siamo profondamente addolorati nel comunicarvi che questa notte il caro e amato Aimo ci ha lasciati, circondato dall’abbraccio dei suoi cari e della sua famiglia”, si legge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

