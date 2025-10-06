Morto a Napoli in ambulanza dopo l' uso del taser da parte dei carabinieri intervenuti per una lite in famiglia
Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato colpito dal taser di un carabiniere intervenuto per calmare una lite in famiglia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
