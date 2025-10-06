Morto a 60 anni dopo un' operazione al cuore | 12 indagati

Quotidianodipuglia.it | 6 ott 2025

Un intervento programmato al cuore, poi la morte dopo 15 giorni trascorsi in terapia intensiva. La Procura di Lecce, a seguito di un esposto presentato dai parenti, ha avviato un?inchiesta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

