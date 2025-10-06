Morto a 20 anni dopo due visite al pronto soccorso | il caso di Sam Terbanche e la diagnosi sindrome virale

Sam Terblanche, studente del terzo anno alla Columbia University, si è presentato due volte al pronto soccorso con mal di testa e brividi, ma i medici lo hanno rimandato a casa: due giorni dopo è morto, senza che fosse stata identificata la causa della sua malattia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

