Morti e malori nelle case di cura individuato il batterio killer La verità negli esami sul cibo

Firenze, 6 ottobre 2025 – Un’ infezione da clostridium perfringens, batterio protagonista di numerosi avvelenamenti da cibo, sarebbe emersa dall’ autopsia sui corpi dei tre anziani deceduti a febbraio dopo il ricovero in ospedale per sospetta intossicazione alimentare. Le vittime – Gianpiero Samuelli, 88 anni, Daria Tanzini, 89 anni, e Carla Ferretti, 80 anni – erano ospiti delle rsa Villa Desiderio di Settignano e Monsavano a Pelago di proprietà della società Sereni Orizzonti. I malori si sono verificati dopo la cena di domenica 9 febbraio. In totale si registrarono 114 casi di gastroenterite su 173 pazienti presenti nelle quattro case di cura coinvolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

