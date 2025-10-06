Morte Mario Biondo svolta dopo 12 anni | la Spagna apre all’ipotesi omicidio

Dodici anni dopo la morte di Mario Biondo, il caso del cameraman palermitano torna a far discutere. Un Tribunale di Madrid ha infatti riconosciuto, per la prima volta, che la sua morte potrebbe non essere stata un suicidio. È un passaggio importante, che arriva a più di un decennio da quel 30 maggio 2013, quando il corpo di Biondo fu trovato impiccato nella casa che condivideva con la moglie, la nota conduttrice televisiva spagnola Raquel Sanchez Silva. Il nuovo provvedimento dell’Audiencia provinciale di Madrid, pur respingendo l’appello presentato dalla famiglia, accoglie di fatto una delle tesi centrali avanzate nel 2022 dal Tribunale di Palermo: quella secondo cui il decesso non sarebbe riconducibile a un gesto volontario, ma a un possibile omicidio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

