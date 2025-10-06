Morte Mario Biondo dopo 12 anni è svolta nelle indagini dopo 12 anni | la Spagna si apre all’ipotesi di omicidio

Dopo dodici anni di silenzi e battaglie legali, il caso Mario Biondo torna a far parlare di sé. Il Tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che la morte del cameraman palermitano potrebbe non essere stata un suicidio. Una svolta cruciale che arriva a distanza di oltre un decennio da quel 30 maggio 2013, quando il corpo di Biondo fu trovato impiccato nella sua casa di Madrid, dove viveva con la moglie, la conduttrice televisiva spagnola Raquel Sanchez Silva. Il nuovo provvedimento dell’Audiencia provinciale spagnola, pur respingendo l’appello della famiglia, accoglie di fatto la tesi avanzata nel 2022 dal Tribunale di Palermo: l’ipotesi dell’omicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

