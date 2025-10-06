Morte Mario Biondo dopo 12 anni è svolta nelle indagini dopo 12 anni | la Spagna si apre all’ipotesi di omicidio
Dopo dodici anni di silenzi e battaglie legali, il caso Mario Biondo torna a far parlare di sé. Il Tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che la morte del cameraman palermitano potrebbe non essere stata un suicidio. Una svolta cruciale che arriva a distanza di oltre un decennio da quel 30 maggio 2013, quando il corpo di Biondo fu trovato impiccato nella sua casa di Madrid, dove viveva con la moglie, la conduttrice televisiva spagnola Raquel Sanchez Silva. Il nuovo provvedimento dell’Audiencia provinciale spagnola, pur respingendo l’appello della famiglia, accoglie di fatto la tesi avanzata nel 2022 dal Tribunale di Palermo: l’ipotesi dell’omicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: morte - mario
A Napoli corteo per Mario Paciolla a 5 anni dalla morte: “Chiediamo ancora verità e giustizia”
Tragedia in campagna, Mario perde la vita in pochi istanti. Morte orrenda
Lacrime e dolore per la prematura morte di Mario: lascia due bimbi piccoli
Morte Mario Biondo, svolta clamorosa dopo 12 anni: la notizia è appena arrivata Vai su Facebook
La morte di Mario Biondo, 12 anni dopo per Corte spagnola non fu suicidio. Ma il tribunale respinge il ricorso dei familiari perché 'passato in giudicato' #ANSA - X Vai su X
Morte di Mario Biondo, arriva la svolta dalla Spagna: “L’ipotesi dell’omicidio è possibile” - Dodici anni dopo la morte di Mario Biondo, l’Audiencia di Madrid riconosce che il decesso del cameraman potrebbe non essere stato suicidio, confermando ... Da fanpage.it
Caso Mario Biondo, dopo 12 anni dalla morte la Spagna apre all'ipotesi omicidio - Il cameraman italiano venne ritrovato morto impiccato a una libreria nella casa in cui viveva con la moglie, Raquel Sanchez Silva, nella centrale Calle Magdalena a Madrid, mentre la presentatrice era ... tg24.sky.it scrive