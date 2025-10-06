Morte di Mario Biondo la Spagna apre all’ipotesi dell’omicidio

Roma, 6 ottobre 2025 – Mario Biondo potrebbe non essersi suicidato. Per la prima volta un Tribunale di Madrid ha riconosciuto che il controverso decesso del cameraman, avvenuto il 30 maggio 2013, potrebbe non essere riconducibile a un gesto volontario, avallando quindi la tesi stabilita nell'agosto 2022 dal Tribunale di Palermo. La svolta giudiziaria. “Si apporta per la prima volta una denuncia contro determinate persone, con numerose prove periziali e una copia di una sentenza giudiziaria da cui sembrano derivare indicazioni che la morte di Biondo non sia stata suicida”, si legge nel provvedimento dell'Audiencia provinciale di Madrid. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

