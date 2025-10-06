Morte di Mario Biondo arriva la svolta dalla Spagna | L'ipotesi dell’omicidio è possibile
Dodici anni dopo la morte di Mario Biondo, l’Audiencia di Madrid riconosce che il decesso del cameraman potrebbe non essere stato suicidio, confermando la tesi del Tribunale di Palermo. La famiglia punta ora a un ricorso alle autorità costituzionali iberiche. Il cameraman fu trovato morto impiccato a una libreria nella casa di Calle Magdalena, nella capitale della Spagna, dove viveva con la moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
