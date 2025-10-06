Morte di Luisa Asteggiano a Formentera arrestato il compagno Ivan Sauna | l' ipotesi del femminicidio
Si chiama Ivan Sauna, originario di Busto Arsizio (Varese), l'uomo fermato in Spagna per la morte di Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra (Cuneo) trovata morta domenica mattina nel suo appartamento di Formentera. Sauna, compagno della vittima, è stato arrestato dalla Guardia civil delle Baleari. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
