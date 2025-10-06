Morta Kimberly Hébert Gregory di Grey’s Anatomy aveva 52 anni Ecco chi era

Ilgiornale.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo della televisione e del cinema americano. Kimberlybert Gregory, attrice apprezzata per i suoi ruoli in serie di successo come Grey's Anatomy, Vice Principals, T he Big Bang Theory e Better Call Saul, è morta venerdì 3 ottobre all’età di 52 anni. La notizia è stata confermata dal suo ex marito, l’attore Chester Gregory, con un commosso post su Instagram. Il ricordo di una donna forte e luminosa. Le cause del decesso non sono state rese pubbliche, ma le parole dell’ex marito lasciano intuire che l’attrice stesse combattendo da tempo contro una malattia. In un messaggio carico di emozione, Chester Gregory ha scritto: " Eri la brillantezza incarnata, una donna nera la cui mente illuminava ogni stanza, la cui presenza portava con sé sia fuoco che grazia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

